Governo: Franceschini, esecutivo di coalizione deve cercare sintesi su argomenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di "un percorso difficile, ma ciò che conta è lo spirito con cui si inizia a lavorare. Abbiamo ribadito in Cdm - ed in questo c'è stata condivisione con il presidente del Consiglio Conte e il ministro Di Maio - che un governo di coalizione deve cercare una sintesi sugli argomenti": così il neo responsabile per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, all'uscita da palazzo Chigi dopo il primo Consiglio dei ministri del nuovo esecutivo. (Rin)