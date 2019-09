Albania: maggioranza boccia anche terzo nome proposto da Meta per presidenza Corte dei conti

- I membri della maggioranza albanese di centro sinistra del premier Edi Rama, alla commissione parlamentare di Economia e Finanza, hanno votato contro la candidatura di Petraq Milo all'incarico di presidente della Corte dei conti, proposto dal capo dello Stato Ilir Meta. Si tratta della terza candidatura di fila, che la maggioranza respinge dalla fine dello scorso anno. Sulla decisione nei confronti di Milo, un noto nome del settore della finanza e dell'economia in Albania, con esperienze professionali anche all'estero, il quale ha collaborato anche con importanti istituzioni finanziarie internazionali, non sono state offerte motivazioni convincenti. Tra gli aspetti contestati, il fatto che nel suo curriculum mancava l'incarico avuto tra il 1988 e il 1991 e che risulta essere membro del Consiglio nazionale del Partito democratico, principale formazione del centro destra in opposizione, guidata da Lulzim Basha. (segue) (Alt)