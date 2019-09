Albania: maggioranza boccia anche terzo nome proposto da Meta per presidenza Corte dei conti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge però stabilisce soltanto che nel momento della nomina, il presidente della Corte dei Conti non potrà essere membro di organi politici. Un altro momento contestato dalla maggioranza anche il fatto che Milo sarebbe stato proposto dal presidente della Repubblica, il giorno stesso che lui si è offerto come candidato presso Meta. Ma il consigliere giuridico del Capo dello Stato ha spiegato che "né la costituzione, né la legge stabiliscono le procedure del presidente della Repubblica nella scelta del candidato. Si tratta di una sua eslusiva competenza". Gli altri due candidati proposti da Meta in passato, Vitore Tusha, membro della Corte costituzionale e Bahri Shaqiri, ex capo dei servizi segreti sono stati respinti dalla maggioranza in quanto non soddisfacevano il criterio base, quello di avere una formazione nel campo delle finanze. (Alt)