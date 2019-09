Milano: 20enne arrestata per spaccio al "boschetto della droga" di Rogoredo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena 20 anni, ma già con trascorsi di tossicodipendenza fin da quando era minorenne. È la storia di una giovane rumena arrestata ieri mattina dagli agenti della Squadra Mobile di Milano al “boschetto della droga” di Rogoredo. Erano le 8.45 quando gli agenti si sono addentrati nella piazza di spaccio in borghese e confondendosi con i tossicodipendenti: l'attività degli spacciatori era appena iniziata, ma in fila al “gazebo” di vendita c'erano già numerosi clienti che, alla vista degli agenti, si sono dileguati. A vendere la sostanza stupefacente c'era lei, la 20enne di origini rumene, ma residente da tanti anni nel cremonese, con una storia alle spalle di segnalazioni per tossicodipendenza: all'inizio consumatrice di marijuana e hashish, era poi passata alle droghe “pesanti”, cocaina ed eroina. Una storia di ricoveri in comunità di recupero della zona, da cui fuggiva per poi ricomparire, sempre soltanto come cliente, nelle più note piazze di spaccio della Lombardia: Il parco delle Groane, l'ex Snia di Varedo e, appunto, il “boschetto della droga” di Milano, dove, ieri, per la prima volta, è stata trovata a spacciare. In una mano le sono stati infatti trovati 5 grammi di cocaina e, nell'altra, 20 grammi di eroina. Oltre a un bilancino di precisione e 70 euro in contanti. Arrestata è andata a processo per direttissima. (Rem)