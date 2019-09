Iraq: Mobilitazione popolare potrebbe dotarsi di una propria forza aerea

- Le Unità di mobilitazione popolare (Pmu), le milizie a maggioranza sciita protagoniste in Iraq delle operazioni degli ultimi anni contro lo Stato islamico, potrebbero dotarsi di una propria forza aerea. Questo è quanto emerge da un documento che circola in queste ore sui social network ma la cui autenticità non è ancora stata verificata. Il documento è firmato dal numero due delle Pmu, Jamal Jaafar al Ibrahim, e assegna a Salah Mahdi Hantoush la direzione della nuova unità aerea. Secondo l’analista militare Hisham al Hashimi, tale sviluppo potrebbe acuire le tensioni tra l’Iraq e gli Stati Uniti, i principali fornitori dell’aeronautica irachena. Attualmente, stando all’esperto, solo l’Iran vende armi in Iraq senza passare dalla Commissione governativa per gli armamenti di difesa. (segue) (Irb)