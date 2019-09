Iraq: Mobilitazione popolare potrebbe dotarsi di una propria forza aerea (2)

- Fonti locali hanno riferito nei giorni scorsi ad “Agenzia Nova” che alla fine dello scorso agosto due leader delle Unità per la mobilitazione popolare si sono recati in l’Iran “per una visita segreta” tesa all'acquisto di armi senza il consenso del governo dell’Iraq. Si tratta in particolare di Abu Mahdi al Mohandes, numero due delle Pmu e comandante della Brigata Hezbollah, e di Qais Hadi al Khazali, segretario generale del movimento sciita Asaib Ahl al Haq. “Entrambi sono partiti alla volta dell’Iran per una rapida vista. Il viaggio potrebbe essere legato al tentativo di alcune fazioni armate irachene di acquisire missili terra-aria, senza il permesso del governo iracheno, per abbattere i droni che sorvolano le sedi delle milizie”, hanno spiegato le fonti. Lo scorso 26 agosto le Pmu hanno apertamente accusato Israele del raid aereo condotto il giorno prima da velivoli senza pilota a circa 15 chilometri dal confine siriano nella provincia a maggioranza sunnita di Anbar, nell’Iraq occidentale. Nel raid ha perso la vita il comandante Kazem Ali Mohsen, noto con il nome di Abu Ali al Dabi, ufficiale di supporto delle Brigate Hezbollah nell'Iraq occidentale. L'episodio giunge dopo una serie di misteriose esplosioni in vari depositi di armi appartenenti alle Pmu sciite appoggiate dall’Iran. (Irb)