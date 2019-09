Difesa: Putin, missili Usa in Corea del Sud minaccia per basi russe

- Il dispiegamento di missili statunitensi in Giappone e Corea del Sud costituisce una minaccia per le basi russe in Estremo oriente russo. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della plenaria del Forum economico orientale di Vladivostok. "Se vengono schierati in Giappone o Corea del Sud, comprendiamo che ciò accade con il pretesto di bloccare le minacce dalla Corea del Nord. Ma per noi ciò genera alcuni significativi problemi, perché molto probabilmente questi sistemi missilistici copriranno un parte del territorio russo, compreso l'Estremo oriente (regione della Russia)", ha detto Putin, ricordando in particolare, la base di navi di superficie nella stessa Vladivostok e quella dei vettori missilistici strategici sottomarini, in Kamchatka. Nella riunione con il primo ministro giapponese Shinzo Abe, non sono stati discussi i negoziati del Pentagono con Tokyo e Seoul sul dispiegamento di missili, ha assicurato Putin. Secondo il capo di stato, la questione sarà decisa a livello di ministeri degli Esteri. (segue) (Rum)