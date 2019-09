Difesa: Putin, missili Usa in Corea del Sud minaccia per basi russe (2)

- Il premier giapponese Shinzo Abe, a sua volta, ha assicurato che da parte di Washington non sono pervenute proposte relative al dispiegamento di missili. "Per quanto riguarda il dispiegamento di sistemi missilistici Usa in Giappone, dagli Stati Uniti non è stata ricevuta alcuna proposta in tal senso. Quello che ora si trova in Giappone è di proprietà giapponese, finalizzato alla difesa. Ad esempio, lanciare Tomahawk da questo sistema è anche tecnicamente impossibile", ha detto Abe. (Rum)