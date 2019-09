Somalia: al Shabaab attacca convoglio militare nel Basso Giuba, almeno 5 morti

- Almeno cinque persone sono morte in un attacco sferrato oggi dai combattenti jihadisti di al Shabaab contro un convoglio militare nella regione somala del Basso Giuba. Lo hanno riferito fonti di polizia citate da "Radio Shabelle", precisando che l'attacco è avvenuto alla periferia della città meridionale di Afgoye e che fra le vittime si contano sia agenti della sicurezza che miliziani di al Shabaab. L'attacco di oggi cade nel quadro dell'avanzata dell'Esercito nazionale somalo (Sna) nella regione, che con il supporto delle forze di pace dell'Unione africana (Amisom) sta guadagnando terreno nelle aree finora detenute dai jihadisti. Martedì scorso le forze Sna e Amisom hanno condotto un attacco aereo contro basi di al Shabaab vicino alla città centro-meridionale di Jilib, distante 100 chilometri di Chisimaio, capoluogo amministrativo della regione e al centro della lotta territoriale fra jihadisti e autorità. Nell'area di Chisimaio si è del resto concentrata l'operazione militare condotta dallo Sna questa settimana, che secondo l'esercito ha permesso di liberare diversi villaggi dalla presa di al Shabaab, come accaduto il mese scorso con la città meridionale di Awdhegle. Situata a circa 70 chilometri dalla capitale, quest'ultima è stata ripresa ai jihadisti dalle forze speciali somale in un'operazione condotta con l'appoggio delle forze della Amisom. (Res)