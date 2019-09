Governo: il Conte bis è in carica. L’Italia candida Gentiloni commissario Ue

- Il nuovo governo di Giuseppe Conte ha giurato davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ora è ufficialmente in carica. La cerimonia si è svolta questa mattina, alle 10, nel Salone delle Feste del Quirinale, dove a uno a uno hanno sfilato i 21 ministri del nuovo esecutivo formato dal Movimento cinque stelle, dal Pd e da Leu. Adesso si attende la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi, che tradizionalmente sancisce il passaggio di consegne da un premier all’altro e che questa volta resterà sempre allo stesso Conte. In serata poi ci sarà il primo Consiglio dei ministri che dovrà votare la nomina di Riccardo Fraccaro come nuovo sottosegretario alla Presidenza. In questa occasione verrà anche formalizzata la scelta di Paolo Gentiloni come commissario europeo. L’ex premier è in lizza per diventare responsabile degli Affari economici europei e il suo nome è già stato indicato ieri sera alla Ue. Lunedì mattina, invece, il nuovo esecutivo è atteso alla Camera e martedì al Senato per i due voti di fiducia. (segue) (Rer)