Italia-Russia: ambasciatore Razov, libertà espressione deve coincidere con responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assenza di fatti controllati e verificati nella diffusione di notizie è un problema ricorrente in molti paesi. Lo ha dichiarato l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergej Razov, durante l’ottava conferenza internazionale “Russia ed Europa: problemi del giornalismo moderno” che ha preso il via questa mattina a Roma. “La libertà di espressione e di stampa è un diritto fondamentale, ma deve necessariamente coincidere con la responsabilità: avere queste libertà non da il diritto di diffondere menzogne”, ha aggiunto l’ambasciatore, passando poi a parlare del corso dei rapporti bilaterali tra Roma e Mosca. “Per quanto riguarda il legame tra i nostri paesi, voglio dire solo una cosa: le crisi vanno e vengono, ma l’interesse nazionale resta. I nostri interessi coincidono, ed è per questo che le prospettive di sviluppo della cooperazione bilaterale sono sempre eccellenti”, ha concluso Razov. (Ems)