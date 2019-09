Ambiente: Eurostat, 14 per cento popolazione Ue esposta a inquinamento nel 2017

- Nel 2017, circa il 14 per cento della popolazione dell'Unione europea ha riferito di essere stato esposto a inquinamento, sporcizia e altri problemi ambientali nella propria area locale. La percentuale in Italia era dell'11,9 per cento. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, che ha riferito che la quota è rimasta vicina al 14 per cento dal 2012. Nel 2017, Malta ha registrato la quota più alta: il 26,5 per cento della sua popolazione ha riferito di essere stato esposto a inquinamento, sporcizia o altri problemi ambientali. Le altre quote più alte sono state registrate in Germania (24,5 per cento) e Grecia (20,3 per cento). Erano superiori alla media europea anche in Lussemburgo (18,5 per cento), Lettonia (18,4 per cento), Slovenia (16,8 per cento), Lituania (15,1 per cento), Bulgaria (14,8 per cento) e Romania (14,6 per cento). All'altra estremità, i tre Stati membri nordici, Danimarca, Finlandia e Svezia, insieme alla Croazia, hanno registrato alcuni dei più bassi tassi (tra il 6 per cento e l'8 per cento della popolazione). Lo Stato membro con la percentuale più bassa della popolazione che ha denunciato l'esposizione a questi problemi ambientali era l'Irlanda, con il 5,3 per cento.(Beb)