Italia-Russia: direttrice Agenzia federale stampa, giornalismo cruciale per creare ponti tra paesi

- La conferenza di oggi rappresenta una piattaforma fondamentale per la discussione dei problemi che il giornalismo internazionale si trova a dover affrontare giorno dopo giorno. Lo ha dichiarato il vice direttore dell’Agenzia federale russa per la stampa e i mass media, Tatiana Naumova, durante l’ottava conferenza internazionale “Russia ed Europa: problemi del giornalismo moderno” che ha preso il via questa mattina a Roma. “Attraverso le discussioni che avranno luogo nella giornata di oggi, cercheremo di trovare insieme una soluzione ai principali problemi che affliggono il giornalismo moderno”, ha esordito Naumova, sottolineando l’importanza del ruolo ricoperto dai cronisti al giorno d’oggi. “Portando informazioni corrette ai lettori e combattendo la disinformazione, i giornalisti hanno un ruolo fondamentale nella creazione di ponti e nel consolidamento della fiducia tra paesi”, ha aggiunto. (Ems)