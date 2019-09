Moldova-Nato: presidente Dodon dopo incontro con Stoltenberg, priorità è politica estera equilibrata e neutrale

- La priorità della Moldova è mantenere una politica estera equilibrata e il suo status costituzionale di neutralità permanente. Lo ha ribadito il presidente moldavo, Igor Dodon, dopo l'incontro di questa mattina a Bruxelles con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. In un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Dodon ha detto di aver discusso con Stoltenberg del fatto che lo status neutrale della Moldova significa non partecipazione ai blocchi militari, compresa l'Alleanza atlantica. "Ho ribadito che lo statuto costituzionale di neutralità permanente rimane una priorità fondamentale per la leadership della Moldova, poiché ciò implica la costruzione di buone relazioni di vicinato con tutti i partner internazionali basate sul rispetto reciproco. Allo stesso tempo, lo stato neutrale della Moldova significa non partecipazione a blocchi militari, compresa la Nato. Nonostante questo, intendiamo ottenere il riconoscimento internazionale dello status costituzionale di neutralità perenne del nostro paese", ha commentato il capo dello stato, dopo aver incontrato il segretario generale della Nato. (Moc)