Difesa: Nave Etna da oggi in sosta ad Haifa, domani conferenza stampa

- Da oggi fino a domenica, 8 settembre, Nave Etna, unità di comando e supporto logistico della Marina militare italiana, sotto il comando del Capitano di Vascello Luca Pasquale Esposito è in sosta in Israele, nel porto di Haifa. Si tratta della sesta tappa di Nave Etna, che lo scorso 21 luglio ha iniziato la sua Campagna d’istruzione a favore degli allievi della seconda classe dell’Accademia navale dal porto di Taranto, per poi toccare i porti di Tangeri, Barcellona, Tunisi, Pireo e Istanbul. Domani, 6 settembre, alle ore 11:00 il comandante di Nave Etna terrà una conferenza stampa a bordo per presentare l’Unità e il programma previsto per la Campagna addestrativa. Per i cadetti la campagna addestrativa svolta su una “nave grigia” rappresenta un’importante novità formativa e un’opportunità per acquisire approfondite conoscenze in merito alla condotta della navigazione e all’arte marinaresca, si legge in un comunicato stampa della Marina militare. (segue) (Res)