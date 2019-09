Difesa: Nave Etna da oggi in sosta ad Haifa, domani conferenza stampa (2)

- Nei due mesi di permanenza a bordo, gli allievi mireranno a raggiungere una notevole crescita professionale tramite un intenso e diversificato programma didattico. Questa parte di addestramento prepara i futuri ufficiali al dialogo e ad una predisposizione, nonché aperture mentale, nei confronti di differenti culture, usi e costumi, mirando inoltre a promuovere la cooperazione multinazionale. Scopo della Campagna d’istruzione è anche promuovere, tramite Nave Etna, il suo equipaggio e gli allievi, la professionalità ed il prestigio non solo della Marina militare italiana, ma anche delle nostre Forze armate e più in generale del nostro paese. Attraverso la partecipazione ad eventi culturali e promozionali, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali dei Paesi ospitanti, la campagna d’istruzione si dimostra uno dei migliori ambasciatori all'estero dell’eccellenza nazionale. Le nostre competenze vengono così valorizzate grazie alla Diplomazia navale, favorendo l’integrazione del nostro Paese in un contesto di elevata collaborazione internazionale, per far fronte alle nuove sfide che la situazione geo-politica odierna ci pone davanti attraverso uno sforzo sinergico con gli Stati esteri. (segue) (Res)