Difesa: Nave Etna da oggi in sosta ad Haifa, domani conferenza stampa (3)

- Nave Etna, unità di supporto logistico della Marina militare, è la quinta unità della Marina a portare questo nome ed è unica nel suo genere. Costruita presso i Cantieri navali di Riva Trigoso, è stata varata il 12 luglio 1997 e consegnata alla Marina militare il 29 luglio 1998. Ha ricevuto la bandiera di combattimento a Catania il 28 novembre 1998 ed è stata impiegata inizialmente come unità rifornitrice di squadra e supporto logistico. Unità rifornitrice di Squadra per il trasporto e rifornimento in mare di combustibili, lubrificanti, munizionamento, viveri, medicinali ed altri materiali di supporto, assicurato da cinque stazioni di rifornimento (quattro laterali ed una poppiera) e dal ponte di volo capace di operare con elicotteri medio – pesanti e leggeri, sia nazionali che di Marine alleate, con possibilità di ricovero in hangar per un elicottero tipoSH-3D/EH-101/AB212/NH90. La funzione di gestione dei carichi trasportabili è completamente informatizzata e sfruttabile anche per l’imbarco/sbarco di materiali per il supporto a popolazioni colpite da calamità naturali e/o che versano in condizioni socio-economiche di necessità. (segue) (Res)