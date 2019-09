Difesa: Nave Etna da oggi in sosta ad Haifa, domani conferenza stampa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla presenza a bordo di tre officine (elicotteristica, meccanica, elettro-meccanica), che consentono un’ottima capacità di intervento tecnico a favore di altre Unità in mare, sia per riparazioni sullo scafo e apparati motore e sia sugli equipaggiamenti del sistema di combattimento. Le macchine, le strumentazioni ed i materiali disponibili, nonché le specializzazioni possedute dal personale tecnico di bordo sono pienamente sfruttabili per il supporto ed il pronto intervento a popolazioni che, a seguito di eventi calamitosi o di azioni terroristiche, hanno la necessità di ripristinare le funzioni essenziali per la gestione della vita quotidiana, esempio: riparazione di macchine ed utensili, condotte idrauliche, linee elettriche, motori elettrici ed a scoppio. Come Unità di supporto sanitario, con un’area ospedaliera attrezzabile fino alla classificazione Nato di livello Role 2+, ovvero la possibilità di effettuare: - visite mediche e terapie ambulatorie e d’emergenza; terapie odontoiatriche d’urgenza; - esami radiologici e di laboratorio; - interventi chirurgici salvavita e salva arti; - terapia precoce delle ustioni. Per garantire questo livello di supporto sanitario, quando necessario, viene imbarcato un team di chirurgia d'urgenza (anestesista, chirurgo, ortopedico ed odontoiatra), il quale può garantire assistenza per un periodo di 20 giorni continuativi ad un gruppo navale di 1.800 uomini. Anche in questo settore, le apparecchiature mediche imbarcate, gli spazi e le professionalità disponibili a bordo sono sostanzialmente compatibili e paragonabili a strutture sanitarie quali i Posti medici avanzati (Pma) ed i Posti di assistenza socio-sanitari (Pass), indispensabili per il pronto ed immediato intervento in aree calamitate. (Res)