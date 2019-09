Italia-Russia: ministero Esteri russo, vettore europeo prioritario per Mosca

- Il vettore europeo è prioritario per la politica della Federazione Russa: molti Stati sono nostri partner internazionali, e i rapporti bilaterali continuano a svilupparsi ogni giorno. Lo ha dichiarato il vice direttore del dipartimento per l’informazione e la stampa al ministero degli Esteri russo, Aleksandr Bikantov, durante l’ottava conferenza internazionale “Russia ed Europa: problemi del giornalismo moderno” che ha preso il via questa mattina a Roma. “Gli strumenti di comunicazione di massa dovrebbero avere come unico obiettivo la creazione di ponti tra paesi: ad oggi, tuttavia, i media sono diventati il palcoscenico di rivalità economiche, commerciali e politiche”, ha detto Bikantov. (Ems)