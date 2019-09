Chiesa: Unitalsi, dal 18 al 24 settembre pellegrinaggio nazionale a Lourdes sezione romana-laziale

- Partiranno ‪il 18 settembre 2019 da Roma i soci pellegrini della sezione Romana-Laziale dell'Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali) per Lourdes, in occasione del pellegrinaggio Nazionale dell'associazione, che si concluderà ‪il 24 settembre‬. A partecipare saranno circa 450 persone che raggiungeranno il Santuario francese in treno e in aereo. "Come lo scorso anno,- spiega in una nota Unitalsi - anche quest’anno il pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi si dividerà in due date: alcune sezioni partiranno ‪il 18 settembre‬, altre il 23. La sezione Romana-Laziale prenderà parte al primo pellegrinaggio, con 7 sacerdoti guidati da Don Gianni Toni, responabile delle celebrazioni e dell’animazione di tutto il pellegrinaggio naziale. Saranno la preghiera e la gioia ad accompagnare i pellegrini a Lourdes, ricordando il tema pastorale del 2019 del Santuario di Lourdes: 'Beati i poveri' ". (segue) (Com)