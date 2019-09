Governo: Speranza, questione sociale è fondamentale

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver giurato al Quirinale ha annunciato di voler lavorare per "ridurre le disuguaglianze" e porre al centro la questione sociale "come fondamentale". Per Speranza, in Italia "dopo la crisi ci sono pochi che stanno benissimo e troppi che non ce la fanno". Occorre, ha aggiunto "dare una mano a quelli rimasti indietro perché tutto il Paese ne può beneficiare". (Rin)