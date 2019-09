Somalia: ministro Esteri Awad accoglie credenziali nuovo rappresentante Unhcr Siffointe

- Il ministro somalo degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ahmed Isse Awad, ha ricevuto oggi nel suo ufficio a Mogadiscio il nuovo rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) in Somalia, Johann Siffointe, che ha presentato le sue credenziali. Lo riferisce l'agenzia di stampa somala "Sonna". Awad ha sottolineato l'importanza di proseguire la cooperazione tra il governo federale della Somalia e l'Unhcr per ottimizzare il lavoro umanitario svolto finora dall'Onu nel paese, sottolineando l'importanza di garantire il rimpatrio volontario dei rifugiati somali dal Kenya e dallo Yemen e di cercare di creare un migliore ambiente e standard di vita più elevati per tutti i somali. Il ministro ha inoltre accennato alla necessità di coordinare gli sforzi tra tutti i funzionari somali e l'Unhcr per garantire il reinsediamento dei rimpatriati e fornire loro il sostegno necessario. All'incontro hanno partecipato il Segretario permanente del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Said Haji Mohamud, dal vice rappresentante Unchr in Somalia, Takeshi Moriyama, e da altri alti funzionari.(Res)