Italia-Russia: ministero Esteri, “russofobia” dei media occidentali sta peggiorando

- L’evidente russofobia che è possibile riscontrare in molti paesi occidentali sta peggiorando rapidamente: ci sono molti media stranieri che diffondono notizie false riguardo la Russia, o che interpretano male i fatti. Lo ha dichiarato il vice direttore del dipartimento per l’informazione e i media al ministero degli Esteri russo, Aleksandr Bikantov, durante l’ottava conferenza “Russia ed Europa: problemi del giornalismo moderno” che ha preso il via questa mattina a Roma. “Questa situazione rende molto difficile il lavoro degli inviati e dei corrispondenti russi all’estero: un esempio è quanto sta accadendo nel Regno Unito e in Francia, dove si è arrivati anche al divieto di collaborare tra giornalisti locali e russi”, ha aggiunto Bikantov, sottolineando anche un recente rafforzamento della propaganda antirussa in alcuni paesi, come l’Ucraina. (Ems)