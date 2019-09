Iraq-Siria: apertura valico di al Qaim posticipata al 10 settembre

- Il passaggio di confine di al Qaim, fra Iraq e Siria, sarà aperto il 10 settembre anziché il 7. Lo ha dichiarato ieri all'emittente irachena "Al Sumaria" il funzionario Farhan Mohammed al Dulaimi, membro del Consiglio provinciale del governatorato di Anbar, nell'ovest dell'Iraq. Al Dulaimi ha attribuito il posticipo dell'apertura del valico a lavori infrastrutturali che non sono ancora stati completati. Il funzionario ha aggiunto che il governo del suo paese sta seguendo le operazioni con grande attenzione e sta lavorando affinché la riapertura del valico avvenga in tempi rapidi. Il passaggio era stato chiuso tempo fa nel corso della guerra combattuta contro il cosiddetto Stato islamico (Is), che aveva preso il controllo del valico nel 2014. (Irb)