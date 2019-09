Governo: Moscovici si congratula con Gualtieri

- Il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, si è congratulato, dal suo profilo Twitter ufficiale, con il neo ministro dell'Economia italiano, Roberto Gualtieri. "Congratulazioni al mio amico Roberto Gualtieri, nuovo ministro dell'Economia", ha scritto in italiano. "Non vedo l'ora di vederti a Helsinki e di lavorare a stretto contatto con te nelle prossime settimane", ha scritto.(Beb)