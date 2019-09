Russia: ministero Esteri, coordinamento paesi occidentali contro Mosca è problema grave

- Il coordinamento di alcuni Stati occidentali contro la Russia è un problema grave: la propaganda e la classificazione arbitraria delle notizie e delle fonti interferiscono molto con i rapporti bilaterali tra paesi. Lo ha dichiarato il vice direttore del dipartimento per l’informazione e i media al ministero degli Esteri russo, Aleksandr Bikantov, durante l’ottava conferenza “Russia ed Europa: problemi del giornalismo moderno” che ha preso il via questa mattina a Roma. “In molti stanno manipolando la stampa internazionale sulla base di preconcetti che ignorano i diritti fondamentali delle persone: tutto questo non fa bene al giornalismo e alla stabilità internazionale”, ha detto Bikantov, sottolineando la necessità di mettere i giornalisti nelle condizioni migliori per lo svolgimento del loro lavoro attraverso la promozione “della trasparenza e dell’obiettività dei media”. “La Russia non vuole sfruttare gli strumenti di comunicazione come se fossero un campo di battaglia: bisogna assolutamente promuoverne la trasparenza”, ha concluso il funzionario russo. (Ems)