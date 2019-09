Venezuela-Colombia: Maduro annuncia spiegamento di sistema missilistico di difesa

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato lo spiegamento di un "sistema missilistico di difesa antiaerea" alla frontiera con la Colombia. L'iniziativa, presa nel pieno di una nuova polemica su presunte "aggressioni" ordite dal paese vicino, verrà messa in atto dal 10 al 28 settembre, giorni nei quali si svolgeranno le nuove "esercitazioni militari" disposte dal capo dello stato. Maduro, che martedì aveva messo le truppe di frontiera "in stato di allarme", è tornato ad accusare il suo omologo colombiano, Ivan Duque, di montare false accuse sul collegamento tra Caracas e gruppi armati dissidenti colombiani: un "pretesto" per poter chiedere "aggredire il territorio venezuelano, andare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e allestire uno show politico". (segue) (Brb)