Venezuela-Colombia: Maduro annuncia spiegamento di sistema missilistico di difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela aveva dichiarato un "allarme" per l'intero territorio al confine con la Colombia, denunciando un atteggiamento aggressivo da parte di Bogotà. "L'attuale governo della Colombia non vuole la pace, vuole la guerra e ci dispiace", aveva detto Maduro citato dall'emittente "Telesur". "Ho dato ordine al comando strategico operativo delle Forze armate e a tutte le unità militari della frontiera, di dichiarare allarme dinanzi alla minaccia di aggressione dalla Colombia verso il Venezuela", ha segnalato. Il tipo di allarme (qualificato come "arancione") impone che l'Esercito rimanga vigile in attesa di un eventuale ordine di uso delle armi da parte del presidente, riassume la testata. Il governo colombiano "vuole accusare il Venezuela di essere la causa di un conflitto che dura da 70 anni", ha detto Maduro rimandando alle accuse di Bogotà su presunti legami tra Caracas e la guerriglia colombiana che ha di recente deciso di rimbracciare le armi. (segue) (Brb)