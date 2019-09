Venezuela-Colombia: Maduro annuncia spiegamento di sistema missilistico di difesa (4)

- "Questo governo della Colombia permette che si installino basi di addestramento paramilitare per commettere crimini e atti terroristici in Venezuela", ha detto Cabello, che riveste anche la carica di presidente dell'Assemblea nazionale costituente. L'alto funzionario ha ricordato che a fine agosto il ministro delle Comunicazioni, Jorge Rodriguez, aveva "dato dettagli e confessioni di persone che erano pronte a collocare esplosivi in alcuni luoghi di Caracas, in posti come il Palazzo di giustizia". Rodriguez aveva parlato del presunto appoggio che Bogotà avrebbe fornito all'ex militare venezuelano, Cliver Alcalà Cordones, messo a capo di accampamenti paramilitari che sarebbero stati creati proprio per attentare alla vita del presidente Maduro. (segue) (Brb)