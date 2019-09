Venezuela-Colombia: Maduro annuncia spiegamento di sistema missilistico di difesa (5)

- La temperatura del confronto tra i due paesi, come detto, è tornata ad alzarsi con il recente annuncio dei membri delle ex Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) di voler riprendere la strada del confronto armato. Secondo alcune fonti investigative, il video con cui i combattenti hanno annunciato l'avvio di "una nuova fase della lotta armata" sarebbe stato girato in Venezuela, elemento che confermerebbe - secondo Bogotà - l'appoggio logistico e la complicità del governo Maduro con i ribelli. Il presidente colombiano Ivan Duque ha riferito di aver parlato con il "presidente legittimo" del Venezuela Juan Guaidò, "chiedendo il suo appoggio alla giustizia colombiana per la cattura di questo gruppo di criminali, coperti dalla dittatura di Maduro". Un'ipotesi rilanciata anche dall'alto commissario per la pace della Colombia, Miguel Ceballos. "C'è una grande preoccupazione, perché se tutto ciò fa parte di una specie di retroguardia strategica del regime di Nicolas Maduro, siamo di fronte a una sfida molto grande per la sicurezza nazionale", aveva detto in un'intervista a "W Radio". (segue) (Brb)