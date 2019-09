Russia-Malesia: presidente Putin, Kuala Lumpur partner prioritario di Mosca in Asia

- La Malesia è un partner prioritario della Russia in Asia. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con il primo ministro Mahathir Mohamad. "La Malesia è nostro partner prioritario in Asia. Siamo molto lieti che le relazioni tra i nostri paesi si stiano sviluppando in modo così positivo", ha affermato il presidente russo, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il presidente ha espresso l'auspicio che gli incontri nel quadro del Forum di Vladivostok risultino utili e interessanti per i partner malesi. "Sono lieto di avere l'opportunità di parlare delle relazioni bilaterali a margine di questo evento", ha aggiunto Putin. (Rum)