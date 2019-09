Cina: nuovo aeroporto internazionale Pechino-Daxing sarà operativo dal 15 settembre

- L'aeroporto internazionale di Pechino Daxing sarà operativo dal 15 settembre, in anticipo rispetto all'apertura ufficiale prevista per il 30 settembre. Lo hanno dichiarato le autorità aeroportuali. "Il nuovo aeroporto, dopo una valutazione di sei mesi, otterrà presto una licenza operativa dall'Amministrazione dell'aviazione civile cinese e la struttura accoglierà a breve i primi voli", ha spiegato Qian Yuanyuan, direttore del dipartimento di gestione delle operazioni dell'aeroporto. "Nella cerimonia di apertura del nuovo scalo, China Southern Airlines, China Eastern Airlines e Air China faranno decollare ciascuna un velivolo dall'aeroporto", ha aggiunto Qian, secondo cui il nuovo aeroporto effettuerà domani, venerdì 6 settembre, il suo sesto test su larga scala per valutare ulteriormente la disponibilità operativa e risolvere possibili problemi. (segue) (Cip)