Roma: 5 arresti, 3 denunce e 26 multe dai controlli dei carabinieri all’Esquilino

- Cinque persone sono state arrestate e altre 3 sono state denunciate nel corso dei controlli di contrasto alla movida selvaggia svolti la scorsa notte dai carabinieri della compagnia di piazza Dante. Ventisei persone, invece, sono state sanzionate nell’ambito delle stesse verifiche e decine di dosi di droga sono state sequestrate. Nel dettaglio in via Giolitti, è stato arrestato un pusher del Gambia di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che era in possesso di una quindicina di dosi di marijuana e della somma di 130 euro in contanti. In piazza Vittorio Emanuele II è finito in manette un cittadino del Mali di 21 anni, senza fissa dimora, e che nascondeva addosso 11,5 grammi di marijuana suddivisa in dosi. A 3 stranieri, due del Gambia di 21 e 25 anni e uno del Senegal di 23 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti penali per reati inerenti gli stupefacenti, i carabinieri hanno notificato delle ordinanze di carcerazione per le ripetute inosservanze delle misure cautelari a cui erano sottoposti. Le denunce, invece, hanno riguardato: un tunisino di 19 anni, con precedenti, sorpreso a cedere mezzo grammo di hashish ad un assuntore che è stato identificato e segnalato un 38enne del Guatemala che aveva rubato alcuni prodotti alimentari da un esercizio commerciale, un 30enne della Guinea, con precedenti, che si è rifiutato di esibire i documenti. Infine le sanzioni sono state contestate a 26 persone che violavano il regolamento di polizia urbana bivaccando e consumando bevande alcoliche sotto i portici e nelle aree adiacenti piazza Vittorio e Colle Oppio.(Rer)