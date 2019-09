Criminalità: ex detenuto freddato davanti casa nel Casertano

- Questa notte è stato ucciso con due colpi di pistola, davanti alla sua abitazione nel quartiere San Nicola di Mondragone (Ce), un trentenne da poco scarcerato dopo 12. Il giovane era finito in prigione per reati connessi alla droga e, secondo le prime ipotesi degli inquirenti, anche il suo omicidio sarebbe legato alla faida attualmente in atto per il controllo delle piazze di spaccio del comune del Casertano. La vittima è stata ritrovata con un coltello tra le mani.(Ren)