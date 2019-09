Yemen: governo riconosciuto rifiuta colloqui con separatisti del sud

- Il governo riconosciuto dello Yemen, guidato dal presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, ha rifiutato di negoziare con gli esponenti del Consiglio di transizione meridionale (Cts), sottolineando la propria disponibilità a tenere un dialogo con i soli Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato il vice primo ministro e ministro dell'Interno del governo riconosciuto, Ahmed al Maisari, in un discorso pubblicato attraverso il canale "YouTube" del ministero in occasione dei colloqui indiretti organizzati ieri a Gedda dall'Arabia Saudita. "Non parteciperemo a nessun dialogo con il cosiddetto Consiglio di transizione meridionale (Cts)'' ha dichiarato il ministro. Al Maisari ha poi aggiunto che il dialogo, se è necessario, dovrà svolgersi con gli Emirati Arabi Uniti, con la supervisione dell'Arabia Saudita. Secondo il ministro infatti gli Emirati hanno un ruolo essenziale nel conflitto in corso nel sud, e il Cts non sarebbe altro che un loro "strumento". Al Maisari ha aggiunto: "Noi non vogliamo sederci a dialogare con gli strumenti, vogliamo sederci con chi li usa". Le dichiarazioni del governo riconosciuto giungono dopo giorni di scontri tra forze governative e separatisti del Cts nel sud dello Yemen in particolare nelle provincie di Abyan e Shabwa. L'Arabia Saudita ha promosso un'iniziativa di dialogo fra le parti nella città di Gedda, dove ieri sono giunti i rappresentanti del Cts. Il governo di Aden accusa gli Emirati Arabi di sostenere le forze militari separatiste, dopo averle addestrate e armate per anni. Da parte loro gli Emirati negano le accuse del governo riconosciuto e invitano tutte le parti a partecipare al dialogo promosso dai sauditi. (segue) (Res)