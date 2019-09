Yemen: governo riconosciuto rifiuta colloqui con separatisti del sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regioni meridionali dello Yemen si considerano da oltre un secolo una realtà separata rispetto al resto del paese. Le origini dello Yemen del sud risalgono al 1874, quando l’allora Impero britannico crea la colonia di Aden e il protettorato di Aden. In seguito alla sua indipendenza dal Regno Unito, nel 1967 si forma ufficialmente lo Stato dello Yemen del Sud che in seguito divenne la Repubblica democratica popolare dello Yemen nel 1970, uno Stato marxista-leninista sostenuto dall'Unione Sovietica, unico nel suo genere in Medio Oriente durante la Guerra fredda. Il crollo dell'Unione Sovietica porta lo Yemen del Sud a fondersi con il Nord per formare un paese unito. Quell'unione, tuttavia, dura solo quattro anni e porta alla guerra civile del 1994, quando le unità dell'esercito dello Yemen del Sud si scagliano contro il presidente Ali Abdullah Saleh, originario del nord del paese, dando il via ad una ribellione e proclamando la Repubblica democratica dello Yemen, con capitale Aden. La ribellione dura solamente due settimane, con la successiva occupazione del sud del paese da parte delle forze governative. (segue) (Res)