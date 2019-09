Yemen: governo riconosciuto rifiuta colloqui con separatisti del sud (5)

- Durante la presidenza Hadi avviene nel nord la ribellione della minoranza zaidita Houthi (appoggiata indirettamente dall’Iran) che spinge il capo dello Stato a trovare rifugio proprio ad Aden dopo l’occupazione di Sana’a nel 2014. Tale mossa porta alla fragile alleanza tra le forze fedeli ad Hadi e i separatisti, che durante questi anni hanno giocato un ruolo chiave per espellere i ribelli sciiti dal sud del paese grazie all’appoggio e all'addestramento degli Emirati, entrati in guerra al fianco all’Arabia Saudita a sostegno del governo Hadi. Nel 2016, gli Emirati Arabi Uniti contribuiscono alla creazione delle Security Belt Forces (Sbf) nello Yemen meridionale, in cui militano molti uomini vicini al movimento secessionista. Dopo la defenestrazione di Aidarus al Zoubaidi, una parte delle forze all'interno dell'Sbf sostengono la nascita del Cts con l'obiettivo di stabilire uno stato indipendente dello Yemen del Sud. (Res)