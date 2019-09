Russia-Cina: Putin, partner cinesi primi per contributo a sviluppo Estremo oriente russo

- I partner economici cinesi sono i primi per contributo nello sviluppo dell'economia dell'Estremo oriente russo. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, il quale ha inoltre sottolineato la coincidenza degli interessi geopolitici di Russia e Cina. "Sono molto lieto che, in primo luogo, i partner cinesi siano i maggiori investitori nell'economia della regione e, in secondo luogo, la cosa più importante è che non stiamo solo parlando della coincidenza dei nostri interessi geopolitici - che, ovviamente, è molto importante - ma stiamo facendo lavoro concreto, otteniamo buoni risultati, vediamo prospettive. Stiamo andando avanti con fiducia", ha dichiarato Putin, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Il presidente russo ha avuto un incontro con il vicepresidente del Consiglio di Stato cinese, Hu Chunhua a margine del Forum di Vladivostok. "Stiamo lavorando attivamente per rafforzare le istituzioni internazionali e i sistemi di sicurezza. Stiamo cooperando nella sfera militare e coordinando attivamente le nostre posizioni sulla scena internazionale", ha dichiarato inoltre il capo di stato. (Rum)