Valle d'Aosta: nuovi ski-pass per i giovani valdostani

- L’assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy ha fatto sapere che, in collaborazione con l’Avif, che rappresenta le società di impianti a fune valdostane, sta lavorando a un progetto sperimentale finalizzato a incrementare la frequentazione delle stazioni sciistiche della nostra Regione da parte dei nostri giovani residenti, riservando una particolare attenzione alle esigenze delle famiglie. Nel progetto sono previste azioni formative e agevolazioni per promuovere la pratica dello sci in sicurezza per tutti i giovani residenti per il periodo dell’obbligo scolastico e formativo che vedrà coinvolti gli assessorati che fanno capo ai settori dello sport, dell’istruzione, dell’ambiente, del turismo e del commercio. Per quanto attiene alla promozione per i giovani residenti, la Regione ha fatto sapere che si sta prevedendo la predisposizione di una rimodulazione della tariffazione stagionale agevolata che possa maggiormente stimolare l’interesse per lo sci alpino, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole di sci e delle istituzioni scolastiche. In merito l'assessore Bertschy ha dichiarato: "Questo progetto, a cui lavora tutta la Giunta regionale, è un’iniziativa trasversale, che vuole incentivare la pratica dello sci in Valle d’Aosta con una particolare attenzione ai giovani residenti e alle loro famiglie. Si tratta di un progetto con un impatto immediato sui beneficiari, ma con ricadute a medio termine i cui risultati attesi saranno di migliorare lo stile di vita e creare spazi di socializzazione e condivisione per i ragazzi incrementando anche il numero di sciatori sulle nostre piste. Con quest’azione vorremmo favorire la fruizione della montagna da parte dei nostri giovani anche d’inverno, praticando lo sci anche nella fascia d’età adolescenziale che è quella in cui i ragazzi si allontanano maggiormente dallo sport". (Ren)