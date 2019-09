Governo: Franceschini, momento affasciante che apre nuove speranze per Paese

- "È un momento così difficile ma anche così affascinante che apre nuove speranze per il Paese. Ho chiesto di poter continuare il lavoro entusiasmante che ho fatto in quello che anni fa definii, e che oggi confermo essere, il ministero economico più importante del Paese". Così il ministro designato dei Beni Culturali, Dario Franceschini, entrando al Quirinale per il giuramento del nuovo governo. (Rer)