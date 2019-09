Strade Roma: Raggi, al via lavori su preferenziale di via Marmorata

- Sono partiti i lavori per il prolungamento della preferenziale di via Marmorata fino a via Ostiense e viale del Campo Boario, in una zona centrale di Roma a due passi dal monumento della Piramide Cestia. I cantieri prevedono anche la creazione di un'isola spartitraffico, una nuova area pedonale e l'ampliamento dei marciapiedi nell'ambito di un pacchetto di interventi per la riqualificazione dell’area di fronte a piazza di porta San Paolo. Inoltre è previsto l’ampliamento dei marciapiedi in via Persichetti di fronte la Piramide Cestia e la creazione di un’isola spartitraffico con aree verdi, nonché l'allargamento dei marciapiedi in viale del Campo Boario e piazzale Ostiense. "Con il prolungamento di questa preferenziale, creiamo un corridoio unico che collegherà il lungotevere con la stazione Piramide della metro B, viale Aventino e via Ostiense - scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook -. L'obiettivo è rendere più semplice e veloce il tragitto per i mezzi pubblici evitando lunghe attese alle fermate".(Rer)