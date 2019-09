Governo: De Micheli, ce la metteremo tutta per essere all'altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che questa sia una giornata importante per il Paese e ce la metteremo tutta per essere all'altezza". Lo ha affermato Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture designato, entrando al Quirinale per il giuramento del nuovo governo. (Rer)