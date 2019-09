Campania: Cesaro (FI), sui navigator De Luca sta sbagliando

- "A livello regionale non so se M5s e Pd faranno un'alleanza, anche se credo di sì". Lo ha dichiarato Armando Cesaro, capogruppo Forza Italia alla Regione Campania, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Se ci presentiamo come centrodestra unito riusciremo sicuramente a vincere in Regione - ha proseguito Cesaro - al di là delle percentuali nazionali, che incidono ben poco. Whirlpool? Il nuovo Governo deve impegnarsi in maniera seria e non solo con gli slogan. Ho denunciato da tempo che Di Maio aveva cancellato 2 miliardi dii fondi per la Campania. Potete ben capire che una multinazionale non si fa prendere in giro dall'ultimo arrivato. Questo patto della poltrona andava avanti già da un po', perché De Luca ha taciuto e non ha denunciato. Sui navigator il presidente sta sbagliando. Non si usano i lavoratori per fare sceneggiate e andare sui giornali". "I 5 stelle - ha concluso Cesaro - fanno soltanto 'muina' per accaparrarsi i titoli dei giornali".(Ren)