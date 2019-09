Governo: Timmermans, bene per Europa, non vedo l'ora di lavorarci

- Il nuovo governo in Italia è un bene per l'Europa e il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, non vede l'ora di lavorarci. Lo ha detto lo stesso Timmermans ai giornalisti, entrando nella commissione Giustizia per Parlamento europeo per la sua audizione sullo stato di diritto nell'Unione europea. "Penso che sia un bene per l'Europa. Penso che sia bene avere un governo in Italia chiaramente impegnato su una linea pro-europea, per trovare soluzioni comuni con il resto dell'Unione europea. Non vedo l'ora, davvero, di lavorare insieme con il nuovo governo italiano", ha detto. (Beb)