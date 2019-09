Energia: delegazione della Moldova in visita a Bruxelles, focus su sicurezza energetica (2)

- Il ministro Brinzan, insieme alla delegazione guidata del presidente moldavo Igor Dodon, che sta effettuando una visita a Bruxelles, hanno avuto un incontro con il vicepresidente della Commissione europea, il commissario per l'Unione dell'energia, Maros Sefcovic. Gli argomenti principali affrontati sono stati la fornitura di gas della Moldova per il prossimo anno, la collaborazione tra l'Ue, i rapporti tra Moldova e Ucraina per le forniture di gas naturale, lo stoccaggio di gas naturale nei serbatoi dell'Ucraina attraverso "la rotta tradizionale". Sono state anche discusse le fonti di generazione di elettricità alternativa. (segue) (Moc)