Governo: gli auguri di Gallo (M5s) al neo ministro Fioramonti

- "Auguro buon lavoro al neo ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonti". Lo ha dichiarato Luigi Gallo, presidente della Commissione cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei Deputati. "Certo della sua nomina - ha proseguito Gallo - è la migliore espressione di competenza, coerenza e capacità di fare squadra per affrontare le emergenze e i temi più importanti per la scuola, l'università e la ricerca . Vicino alle nostre battaglie sin dai primi anni avrà tutto il nostro supporto dal parlamento per l'intera durata della legislatura". (Ren)