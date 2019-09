Governo: 1500 accreditati al Quirinale per giuramento, sedie anche per parenti ministri

- Sono 1.500 gli accrediti richiesti al Quirinale per il giuramento del governo Conte bis. Lo spazio riservato ai giornalisti, e questa è la novità rispetto agli anni scorsi, è stato ridotto per far largo alle sedie riservate ai parenti dei ministri.(Rin)