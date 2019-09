Iraq: Hrw, espulsi 2.000 sfollati considerati vicini all’Is dai campi profughi di Ninive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità irachene hanno espulso forzatamente oltre 2.000 persone considerate legate al sedicente “califfato” di Abu Bakr al Baghdadi dai campi per sfollati nel governatorato a maggioranza sunnita di Ninive, nell’Iraq settentrionale, a partire dal 23 agosto scorso. Lo riferisce l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), denunciando che diversi sfollati sono stati fatti rientrare nelle loro zone di origine nonostante i timori per la loro sicurezza, dal momento che gli ex vicini li considerano “marchiati” dallo Stato islamico (Is), il gruppo jihadista che per tre anni (dal 2014 al 2017) ha occupato vaste porzioni di territorio. Alcuni sfollati sono stati attaccati dopo il rientro. Diverse famiglie sono state bloccate dalle autorità mentre cercavano di lasciare i campi per evitare il trasferimento forzato. “Gli sfollati, come tutti gli altri iracheni, hanno il diritto di spostarsi liberamente nel loro paese e di decidere dove si sentono sicuri di vivere", ha affermato Lama Fakih, direttore del Medio Oriente di Human Rights Watch. "Le autorità non possono spostare le persone senza prima consultarle, soprattutto non in luoghi in cui loro e le loro famiglie sono in pericolo". Anche le autorità di Salah al Din, a sud di Ninive, hanno annunciato dei piani per la chiusura dei campi profughi o stanno già costringendo le persone a tornare nei luoghi di origine. (segue) (Res)