Iraq: Hrw, espulsi 2.000 sfollati considerati vicini all’Is dai campi profughi di Ninive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio luglio il Consiglio di sicurezza nazionale dell’Iraq ha approvato la "Risoluzione 16", che ordina alle persone di zone diverse di Ninive - attualmente almeno 38.040 - di lasciare i campi profughi. Secondo Human Rights Watch, la disposizione incarica le forze di sicurezza di schedare i residenti e di isolare le famiglie sospettate di essere vicine all’Is. La risoluzione prevede una maggiore presenza della polizia per impedire alle persone di entrare o uscire dai campi senza permesso, "controllare" i movimenti delle persone e "valutare e controllare" il lavoro delle organizzazioni non governative. Il 21 agosto scorso, i funzionari del ministero delle Migrazioni e degli sfollati hanno informato gli operatori umanitari nei due campi di Ninive che presto sarebbero cominciate le espulsioni forzate delle persone provenienti dall’Anbar, vasto governatorato desertico nell’ovest del paese, considerato al pari di Ninive come una roccaforte del sedicente “califfato”. Human Rights Watch denuncia che il 23 agosto scorso circa 150 persone sono state riportate nell’Anbar con l’inganno e contro la loro volontà. Al loro rientro a Ramadi e Haditha, l’organizzazione non umanitaria ha registrato già alcune minacce ed episodi di violenza, finora senza vittime. Episodi simili sono avvenuti ad Hawija, un'area nella parte occidentale di Kirkuk che continua a subire attacchi da parte dell'Is, e a Salah al Din, la provincia che diede i natali al dittatore iracheno Saddam Hussein. (Res)