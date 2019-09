Algeria: ministro Giustizia chiede revoca immunità per segretario generale Fln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro della Giustizia, Belkacem Zeghmati, ha chiesto al parlamento di revocare l'immunità del deputato Mohamed Djemai, segretario generale del Fronte di liberazione nazionale (Fln ,il partito al governo nel paese fin dall'indipendenza), per l’avvio di indagini per presunti casi di corruzione. In una dichiarazione pubblica, l'ufficio centrale del parlamento di Algeri ha annunciato di aver preso in considerazione la richiesta del ministro della Giustizia (ex procuratore generale di Algeri) di revocare l'immunità parlamentare a Djemai e di altri due deputati: Benhamadi Ismail e Berri Saker. La procedura per revocare l'immunità parlamentare è prevista dall'articolo 127 della Costituzione, in base alla quale è possibile avviare un procedimento contro un membro del parlamento o un membro del Consiglio della Nazione per un crimine o un reato, su espressa rinuncia dell’interessato alla sua immunità o all'autorizzazione, o a seconda dei casi, dell'Assemblea nazionale del popolo o del Consiglio della nazione, che decide a maggioranza dei suoi membri la revoca della sua immunità. Eletto più volte al parlamento per il dipartimento di Tebessa, nell'est del paese dal 2002, Djemai ha servito come vicepresidente del parlamento in tre occasioni ed è stato anche presidente del gruppo parlamentare "Fln" alla Camera bassa del parlamento. Uomo d'affari di Tebessa, il 50enne Djemiai (un’età relativamente giovane per gli standard della politica algerina) è laureato in management con specializzazione in diplomazia. (Ala)